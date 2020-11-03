США построят новую ударную субмарину для удержания господства в океане

Как пишет «Военное обозрение», сейчас одно из основных средств сдерживания подлодок противника у США — это ударные атомные субмарины типа «Вирджиния». Они вооружены ракетами «Томагавк». Несмотря на то, что их программа ещё не завершена, США уже начали работы над перспективной ударной атомной подлодкой (АПЛ) следующего поколения. Она имеет кодовое обозначение SSN (X).

Известно, что субмарина будет более крупная, скорее всего, в размерном классе «Колумбии». Также журналисты пишут, что подлодка может стать более скрытной и быстрой. Ещё в США хотят, чтобы новая субмарина была способна нести больше торпед, чем класс «Вирджиния». Подлодка появится в конце 2030-х годов.