США построят радиолокационную базу для защиты спутников от России

База будет предупреждать о попытках Москвы и Пекина повредить космические аппараты США и союзников. Также она будет отслеживать перемещение частиц космического мусора, которые тоже могут угрожать американским спутникам.

Новая станция сможет распознавать предметы размером не менее футбольного мяча на расстоянии до 36 тысяч километров, пишет «Военное обозрение».

По информации журналистов, США хотят создать всего три таких базы. Кроме Британии они будут находиться в Техасе и Австралии. Первый объект передадут военным в 2025 году.

«Мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите», — сказал подполковник Вооружённых сил США Джек Уокер.