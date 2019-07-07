США потеряли крупнейшую военную базу из-за землетрясения

Землетрясение в четверг назвали самым сильным в регионе за последние 20 лет (пока ещё не знали о том, которое произойдёт в субботу). По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился на границе двух разломов, недалеко от которых располагается военно-морская база. О жертвах власти не сообщали, а оценка ущерба инфраструктуре всё ещё продолжается.

Ограничения деятельности базы будут действовать до понедельника. Окончательный вердикт по повреждениям вынесет Военно-морской флот США.

Чайна-Лейк занимает площадь более 4,5 тысяч квадратных километров. Это больше штата Род-Айленд. В базу входят 2132 зданий. В целом, её инфраструктура оценивается в $3 миллиарда.