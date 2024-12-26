США потратят 3 миллиардов долларов на замену китайской инфраструктуры в стране

Опубликовано 26 декабря 2024, 21:541 мин.
США потратят 3 миллиардов долларов на замену китайской инфраструктуры в странеДемонтаж китайского телекоммуникационного оборудования
Президент США Джо Байден подписал закон о полномочиях в области национальной обороны на 2025 год, выделив 3 миллиарда долларов на помощь американским телекоммуникационным компаниям в «удалении небезопасного оборудования китайского производства».
Эти средства пойдут на программу «Федеральной комиссии по связи», направленную на замену сетевого оборудования Huawei. Программа стартовала в 2020 году с 1,9 миллиарда долларов, но, по оценкам экспертов, ей требуется вдвое больше.
Недавние китайские хакерские кампании, Volt Typhoon и Salt Typhoon, усилили давление на финансирование программы. Эти атаки были направлены на американскую инфраструктуру и взломали по меньшей мере восемь телекоммуникационных компаний, внедрив в них вредоносный код.