США потратят десятки миллионов долларов на устранение проблем истребителя F-35

Речь идёт о проблемах с запчастями. «Российская газета» сообщает, что за последнее время американская армия получила 15 тысяч запчастей для истребителей, не соответствующих требованиям. Проблемы касались электронной отчётности об ошибках и сбоях (Electronic equipment logs, EEL). То есть ошибки в системе мешали использовать запчасти. Если EEL работает неточно, техническим специалистам приходится тратить несколько лишних часов на то, чтобы сверить все данные, загрузить деталь в систему отчётности и установить её на самолёт.

Отмечается, что на исправление проблемы изначально запрашивали вдвое большую сумму денег.