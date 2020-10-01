Наука и технологии
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США потратят десятки миллионов долларов на устранение проблем истребителя F-35
Они получили неправильные детали
Минобороны США и компания Lockheed Martin договорились , что на устранение проблем истребителя F-35 будет потрачено около $70,6 млн.
Речь идёт о проблемах с запчастями. «Российская газета» сообщает, что за последнее время американская армия получила 15 тысяч запчастей для истребителей, не соответствующих требованиям. Проблемы касались электронной отчётности об ошибках и сбоях (Electronic equipment logs, EEL). То есть ошибки в системе мешали использовать запчасти. Если EEL работает неточно, техническим специалистам приходится тратить несколько лишних часов на то, чтобы сверить все данные, загрузить деталь в систему отчётности и установить её на самолёт.
Отмечается, что на исправление проблемы изначально запрашивали вдвое большую сумму денег.