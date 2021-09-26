США потратят $2,6 млрд на доработку стратегических бомбардировщиков

Как сообщает источник со ссылкой на издание Air Force Magazine, сделка оценивается в 500,9 млн долларов, но может быть пересчитана и тогда её стоимость достигнет 2,6 млрд долларов.

Проект рассчитан на 6 лет. За это время ВВС США и Rolls-Royce должны оснастить двигателями F130 все бомбардировщики B-52Н. Так они прослужат вплоть до 2050 года.