США потратят $2,6 млрд на доработку стратегических бомбардировщиков

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США потратят $2,6 млрд на доработку стратегических бомбардировщиковТак обновляют старую программу модернизации
Как стало известно, ВВС США подписало контракт с компанией Rolls-Royce на поставку новых авиадвигателей F130. Таким образом Пентагон обновляет замороженную программу по модернизации парка стратегических бомбардировщиков Boeing B-52Н Stratofortress.
Как сообщает источник со ссылкой на издание Air Force Magazine, сделка оценивается в 500,9 млн долларов, но может быть пересчитана и тогда её стоимость достигнет 2,6 млрд долларов.
Проект рассчитан на 6 лет. За это время ВВС США и Rolls-Royce должны оснастить двигателями F130 все бомбардировщики B-52Н. Так они прослужат вплоть до 2050 года.