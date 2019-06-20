США потребовали от Facebook разъяснений о запуске криптовалюты

16 июля комитет будет слушать доклад представителя Facebook, куратора блокчейн- и криптовалютных проектов компании. Власти хотят узнать подробности о цифровой валюте Libra, которую соцсеть анонсировала 18 июня. Запущена криптовалюта должна быть уже в 2020 году.

Проект привлёк внимание регуляторов, судя по всему, из-за того, что им не до конца понятен смысл запуска цифровой валюты. Один из сенаторов уже выразил беспокойство, что Libra может сделать и без того могущественный Facebook ещё сильнее. Кроме того, власти напоминают о злоупотреблении компанией личной информацией пользователей.

Это не первый раз, когда руководство Facebook отчитывается перед сенатом о своих действиях. Ранее основателю соцсети Марку Цукербергу пришлось объясняться из-за крупной утечки пользовательских данных.