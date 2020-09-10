Boeing позволила искусственному интеллекту управлять беспилотниками

Искусственный интеллект, по идее, должен снизить нагрузку на операторов беспилотников. Во время испытаний Boeing Australia несколько аппаратов пролетели по заданному маршруту, самостоятельно обнаружили и классифицировали цели. Этими данными беспилотники обменивались друг с другом и с оператором.

Сообщается, что аппараты могли без участия человека корректировать свой полёт.

Издание N + 1 напоминает, что недавно американская компания General Atomics Aeronautical Systems испытала ударный беспилотник MQ-9 Reaper с системой ИИ Agile Condor. Она могла самостоятельно идентифицировать и выбирать цели. Испытания прошли успешно.