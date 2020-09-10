Наука и технологии
Сегодня 17:41
Boeing позволила искусственному интеллекту управлять беспилотниками
Аппараты сами проводили разведку местности
Австралийское подразделение американской компании Boeing испытало группу беспилотных летательных аппаратов, которыми управляла система искусственного интеллекта (ИИ). Эти беспилотники самостоятельно провели разведку местности.
Искусственный интеллект, по идее, должен снизить нагрузку на операторов беспилотников. Во время испытаний Boeing Australia несколько аппаратов пролетели по заданному маршруту, самостоятельно обнаружили и классифицировали цели. Этими данными беспилотники обменивались друг с другом и с оператором.
Сообщается, что аппараты могли без участия человека корректировать свой полёт.
Издание N + 1 напоминает, что недавно американская компания General Atomics Aeronautical Systems испытала ударный беспилотник MQ-9 Reaper с системой ИИ Agile Condor. Она могла самостоятельно идентифицировать и выбирать цели. Испытания прошли успешно.