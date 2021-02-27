США предложили Польше купить танк «Абрамс»

Как пишет «Военное обозрение», Польша рассматривала в качестве замены танков Т-72М1 и ПТ-91 множество кандидатов. Среди них были и немецкий Leopard 2, и корейский K2PL. Судя по всему, остановятся на американском M1 «Абрамс».

FMS — это программа военных продаж США. Считается формой помощи в сфере безопасности. По программе, США могут продавать оборонные изделия зарубежным странам, если президент считает, что это укрепит безопасность США.

Пока неизвестно, какую именно версию танка купит Польша. Однако предполагается, что это будут танки M1A2. Они больше не производятся для армии США. Проблема для Польши в том, что такое приобретение потребует дополнительных вложений. Понадобятся новые машины технической поддержки и мосты.