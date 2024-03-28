США предрекли «бум» труда

Согласно отчету, с 1997 года рост производительности труда в мире в среднем составляет 2,3% в год. Однако этот прогресс был неравномерным. В то время как на развивающихся рынках, таких как Китай и Индия, наблюдался значительный рост, в США и Западной Европе после 2008 года наступила стагнация. В отчете приводится количественная оценка влияния слабых инвестиций в США. Снижение капиталовложений после кризиса привело к сокращению ВВП на душу населения на 4 500 долларов по сравнению с докризисной траекторией роста. Замедление прогресса в производственных технологиях, особенно в электронике, добавляет к этой цифре еще 5 000 долларов.

Несмотря на то что цифровые технологии изначально рассматривались в качестве игрового фактора, меняющего производительность труда, их влияние в значительной степени ограничилось только технологическим сектором. В отчете утверждается, что цифровизация не привела к более широким экономическим выгодам.

Несмотря на прошлое, авторы видят стечение факторов, создающих потенциальный будущий бум. Рост процентных ставок и инфляции свидетельствует о повышении глобального спроса, что может привести к увеличению инвестиций в технологии, повышающие производительность труда. Искусственный интеллект и связанные с ним технологии — один из главных источников оптимизма. Компании все активнее изучают потенциал искусственного интеллекта для повышения производительности на уровне компании.