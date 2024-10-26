США предрекли ещё большее число лесных пожаров

Исследование подчеркивает значительный разрыв в оценках риска пожаров, которые обычно не учитывают скорость распространения огня и ее последствия для подготовки людей. Дженнифер Бальч, ведущий автор исследования, подчеркивает необходимость сосредоточиться на скорости роста огня, особенно после разрушительного пожара Маршалла в 2021 году, который уничтожил более 1000 домов в Колорадо всего за несколько часов.

Используя данные спутников, исследователи проанализировали более 60,000 пожаров и обнаружили увеличение на 250% в среднем максимальном темпе роста самых быстрых пожаров за два десятилетия.

«Быстрые пожары» составили 88% разрушений домов, несмотря на то, что составляют лишь 2,7% всех зарегистрированных пожаров.