Наука и технологии
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США предрекли скорое появление солдат с чипами
Настоящий киберпанк
Военный эксперт Министерства обороны США рассказал журналистам, что в ближайшие десятилетия в армии появятся солдаты с вживлёнными чипами. Присутствие среди военных киборгов поднимет многочисленные юридические и этические вопросы.
По словам эксперта, исследователи минобороны США действительно рассматривают возможность проведения операций для вживления нейронных имплантатов и других микроскопических устройств в организм солдат. Собеседник не исключает, что это может случиться в ближайшие 30 лет.
Чтобы избежать сложных этических вопросов, первое время получить улучшение смогут военные, потерявшие зрение или конечности. Однако когда-нибудь модификации выйдут за рамки помощи инвалидам.
Особенно серьёзной может стать проблема возвращения солдат к обычной жизни. С вживлёнными чипами они будут обладать расширенными возможностями, которые могут использовать в преступных целях.