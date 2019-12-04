США предрекли скорое появление солдат с чипами

По словам эксперта, исследователи минобороны США действительно рассматривают возможность проведения операций для вживления нейронных имплантатов и других микроскопических устройств в организм солдат. Собеседник не исключает, что это может случиться в ближайшие 30 лет.

Чтобы избежать сложных этических вопросов, первое время получить улучшение смогут военные, потерявшие зрение или конечности. Однако когда-нибудь модификации выйдут за рамки помощи инвалидам.

Особенно серьёзной может стать проблема возвращения солдат к обычной жизни. С вживлёнными чипами они будут обладать расширенными возможностями, которые могут использовать в преступных целях.