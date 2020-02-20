США предрекли военный конфликт между Россией и Турцией

«Мы наблюдаем, как Россия и Турция приблизились к более масштабному конфликту в этом районе. Мы надеемся, что они найдут решение, чтобы избежать этого», — заявил Хоффман.

Он добавил, что надеется: мировое сообщество «продолжит оказывать давление на Турцию и, что важнее... на Сирию, чтобы она прекратила свои атаки на Идлиб».

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как российские и турецкие силы попытались ввести режим тишины, однако террористы только усилили атаки. В итоге погибли военные и из России, и из Турции. Сирийская армия после взяла город Саракиб. Сирийская оппозиция же начала масштабные атаки против правительственных войск под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии.