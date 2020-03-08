США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных

Такой подводной лодкой планируют вооружиться уже к 2023 году. Субмарины с оружием и искусственным интеллектом смогут совершать действия без явного контроля со стороны человека. Проект в США назвали CLAWS («Когти»). В официальных документах он описан как автономная система подводного оружия для тайного использования. Военные надеются, что субмарина поможет увеличить зоны миссии.

Журналисты также напомнили, что ранее флот Великобритании сообщал о намерении использовать искусственный интеллект для управления целым флотом роботизированных подлодок. Они смогут прокладывать оптимальный путь и ликвидировать подводные мины.

Недавно представитель Ростеха рассказал, что в России уже созданы опытные образцы оружия с искусственным интеллектом.