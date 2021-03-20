США представили противодроновый беспилотник с микроволновым излучателем

Цель MORFIUS — борьба с группами других беспилотников. Аппарат весит около 13,6 килограмма. Чтобы его запустить в небо, нужна трубная установка диаметром 15,2 сантиметра. Её в свою очередь можно разместить как на наземной технике, так и на вертолётах.

«N+1» пишет, что совокупная мощность микроволновых излучателей группы беспилотников MORFIUS достигает одного гигаватта. Этого должно хватить для отключения беспилотников противника на обширной территории.

После уничтожения дронов MORFIUS может самостоятельно возвращаться на место старта. Сообщается также, что беспилотник можно использовать для разведки. Другие детали о новинке, к сожалению, неизвестны.