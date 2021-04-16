США предупредили, что Китай строит космическое оружие

Управление директора Национальной разведки (ODNI) опубликовало новый отчёт, в котором подробно описывается рост военной и коммерческой активности Китая на орбите Земли. Америка обеспокоена тем, что Китай всё чаще выводит спутники на орбиту с помощью ракет, а также способен выводить их из строя лазерами. Это назвали признаком усиления милитаризации космоса.

В отчёте также указано, что Китай намерен новым мировым лидером в космических операциях, исследованиях и многом другом.

Кроме того, Китай почти готов начать строительство своей следующей космической станции на орбите. Это хоть и не военная операция, но она демонстрирует, что страна готова стать крупной силой в космосе.