США превратят военно-транспортный самолёт в носитель крылатых ракет

Цель работ — создать самолёт, способный перевозить боеприпасы на поддонах, без серьёзных изменений в конструкции C-17 или C-130 Hercules. Машина должна будет дополнить традиционные истребители и бомбардировщики, чтобы в вероятном конфликте можно было охватить как можно больше целей.

Боевой процесс будет в какой-то степени автоматизирован. Алгоритмы будут выбирать наиболее приоритетные цели, исходя из имеющихся данных. Но экипаж самолёта будет решать, когда и куда всё-таки сбросить боеприпас.