Наука и технологии
Сегодня 18:58
США превратят военно-транспортный самолёт в носитель крылатых ракет
C-17 Globemaster III
Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили с Lockheed Martin $25-млн контракт на превращение военно-транспортных самолётов, в частности C-17 Globemaster III, в носителей крылатых ракет. Не исключено, что возможности такого самолёта продемонстрируют уже в следующем году.
Цель работ — создать самолёт, способный перевозить боеприпасы на поддонах, без серьёзных изменений в конструкции C-17 или C-130 Hercules. Машина должна будет дополнить традиционные истребители и бомбардировщики, чтобы в вероятном конфликте можно было охватить как можно больше целей.
Боевой процесс будет в какой-то степени автоматизирован. Алгоритмы будут выбирать наиболее приоритетные цели, исходя из имеющихся данных. Но экипаж самолёта будет решать, когда и куда всё-таки сбросить боеприпас.