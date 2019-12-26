Наука и технологии
Сегодня 17:50
США придумали новые ограничения для Huawei
Они будут касаться международных компаний
Стало известно, что США планируют запретить поставки 14-нм чипов тайваньской компанией TSMC для китайской Huawei. Основанием для этого станет тот факт, что данные чипы содержат до 15% американских технологий.
Недавно, по информации журналистов, администрация президента США подготовила правила, согласно которым международные компании не смогут поставлять Huawei свою продукцию, если в ней используется как минимум 10% американских технологий.
Например 7-нм чипы TSMC содержат только 9% американских технологий или компонентов. Поэтому санкции их не коснутся. В отличие от 14-нм решений.
Новые ограничения ещё не вступили в силу. Сама TSMC заявила, что пока США не изменили свои правила, а слухи компания комментировать не будет. Таким образом остаётся только ждать дальнейшего развития событий.