США придётся отдать Испании крупнейший телескоп будущего из-за решений Трампа

На этом фоне Испания предложила взять на себя проект и построить телескоп на острове Ла-Пальма (Канарские острова), куда с 2016 года уже рассматривалась возможность переноса в случае отказа от основной площадки — вершины Мауна-Кеа на Гавайях.

Министр науки Испании Диана Морант заявила, что страна готова вложить до 400 миллионов евро и стать «домом будущей астрономии».

TMT — один из трёх крупнейших наземных телескопов в разработке. Его зеркало будет почти 30 метров в диаметре. Он даст астрономам возможность изучать Вселенную с невероятной детализацией.

Однако место в Испании уступает Гавайям по высоте и качеству наблюдений из-за большей плотности атмосферы. Тем не менее, если бюджет США будет принят, перенос проекта в Европу может стать единственным способом его спасти.

Судьба телескопа теперь зависит от решения Конгресса США.