Наука и технологии
Опубликовано 31 июля 2025, 15:19
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США придётся отдать Испании крупнейший телескоп будущего из-за решений Трампа

Испания готова взять проект себе
Проект строительства гигантского телескопа Thirty Meter Telescope (TMT) оказался под угрозой. Из-за предложенного бюджета Дональда Трампа на 2026 год Национальный научный фонд США (NSF) может лишиться почти 60% финансирования. В этом случае развитие TMT остановится, а приоритет будет отдан другому проекту — Гигантскому телескопу Магеллана (GMT) в Чили.
США придётся отдать Испании крупнейший телескоп будущего из-за решений Трампа
© TMT Observatory Corporation

На этом фоне Испания предложила взять на себя проект и построить телескоп на острове Ла-Пальма (Канарские острова), куда с 2016 года уже рассматривалась возможность переноса в случае отказа от основной площадки — вершины Мауна-Кеа на Гавайях.

Министр науки Испании Диана Морант заявила, что страна готова вложить до 400 миллионов евро и стать «домом будущей астрономии».

TMT — один из трёх крупнейших наземных телескопов в разработке. Его зеркало будет почти 30 метров в диаметре. Он даст астрономам возможность изучать Вселенную с невероятной детализацией.

Однако место в Испании уступает Гавайям по высоте и качеству наблюдений из-за большей плотности атмосферы. Тем не менее, если бюджет США будет принят, перенос проекта в Европу может стать единственным способом его спасти.

Судьба телескопа теперь зависит от решения Конгресса США.