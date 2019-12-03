США пригрозили Европе торговой войной из-за «налога на Google»

Власти США считают, что налог дискриминирует и «накладывает чрезмерное бремя» на компании. В ответ на это американцы могут установить в 2020 году пошлины до 100% на 63 вида товаров, включая вино, сыр, сумки и косметику.

Французский «цифровой налог» предполагает, что крупные IT-компании, оказывающие цифровые услуги в стране, должны выплачивать 3% от доходов местного подразделения. Это относится к таким американским фирмам, как Google, Apple, Facebook и Amazon.

В России тоже есть «налог на Google». В его рамках компании, продающие электронный контент на территории России, должны платить НДС.