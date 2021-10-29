США приняли очередной жёсткий закон против Huawei и ZTE

Huawei и ZTE правительство США считает компании, угрожающими национальной безопасности. Как заявил один из сенаторов-республиканцев, этим компаниям нет места в американской телекоммуникационной сети.

Новый закон запретит Федеральной комиссии по связи (FCC) рассматривать или выдавать лицензии на новое оборудование для вышеуказанных компаний. Что интересно, совсем недавно журналисты узнали о том, что США всё равно выдавали Huawei некоторые экспортные лицензии. Теперь эта «лавочка» может прикрыться. FCC может также отозвать предыдущие разрешения на оборудование, выданные китайским компаниям.

Huawei не стала комментировать ситуацию. Ранее компания неоднократно опровергала свою связь с правительством Китая.