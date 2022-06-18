Наука и технологии
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США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников

Боятся, что они попадут в руки Российской армии
План США по продаже Украине четырех беспилотников MQ-1C Gray Eagle был приостановлен из-за опасений, что сложное оборудование для наблюдения может попасть в руки России, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters.
США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников

Возражение против продажи было выдвинуто в ходе проверки Администрацией по безопасности оборонных технологий Пентагона, которая отвечает за сохранность дорогостоящих технологий.

Возражения против экспорта беспилотников возникли из-за опасений, что радарное и разведывательное оборудование на беспилотниках “может создать угрозу безопасности США”, если они попадут в руки России, сообщает издание. Источники рассказали, что это соображение не было учтено при первоначальном рассмотрении, но всплыло на совещаниях в Пентагоне в конце прошлой недели.

Решение о том, продолжать или не продолжать сделку, сейчас рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия любого решения не определены, сказал на условиях анонимности один из американских чиновников.

Согласно бюджетным документам армии, стоимость каждого беспилотника Gray Eagle составляет 10 миллионов долларов.

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