США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников

Возражение против продажи было выдвинуто в ходе проверки Администрацией по безопасности оборонных технологий Пентагона, которая отвечает за сохранность дорогостоящих технологий.

Возражения против экспорта беспилотников возникли из-за опасений, что радарное и разведывательное оборудование на беспилотниках “может создать угрозу безопасности США”, если они попадут в руки России, сообщает издание. Источники рассказали, что это соображение не было учтено при первоначальном рассмотрении, но всплыло на совещаниях в Пентагоне в конце прошлой недели.

Решение о том, продолжать или не продолжать сделку, сейчас рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия любого решения не определены, сказал на условиях анонимности один из американских чиновников.

Согласно бюджетным документам армии, стоимость каждого беспилотника Gray Eagle составляет 10 миллионов долларов.