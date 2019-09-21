США признали бесполезность своих ракетных комплексов против современного оружия

Заговорили об этом из-за недавнего инцидента в Саудовской Аравии. В середине сентября на два нефтяных объекта в стране наслали рой дронов, в результате чего произошло возгорание. Американские военные заявили, что ПВО и ПРО бесполезны против таких атак.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многослойная система оборонных возможностей снизит риск (нападения) роя дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — говорит представитель Пентагона.

Ранее в Минобороны России заявляли, что системы ПВО американского производства в Саудовской Аравии не смогли отразить атаку дронов из-за слабых характеристик.