Наука и технологии
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США признали беспомощность перед российской ракетой «Циркон»
Это гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета
Издание Forbes написало, что многофункциональная система боевого управления Aegis США вряд ли способна перехватить перспективную российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».
Журналисты пишут, что дальность ракеты превышает тысячу километров, а скорость — 9000 км/ч. Кроме того, «Циркон» может маневрировать и перемещаться на небольшой высоте. Из-за этого перехват становится довольно сложен.
«Даже боевая система Aegis, используемая Военно-морскими силами США, Японии, Южной Кореи и Австралии в (прим. Азиатско-Тихоокеанском) регионе, может столкнуться с проблемами», — пришли к выводу журналисты.
Напомним, ранее президент России утверждал, что «Циркон» способен развивать скорость до девяти Махов (11 016 км/ч). Ракета, по словам главы государства, может уничтожать как морские, так и наземные цели.