США признали беспомощность перед российской ракетой «Циркон»

Журналисты пишут, что дальность ракеты превышает тысячу километров, а скорость — 9000 км/ч. Кроме того, «Циркон» может маневрировать и перемещаться на небольшой высоте. Из-за этого перехват становится довольно сложен.

«Даже боевая система Aegis, используемая Военно-морскими силами США, Японии, Южной Кореи и Австралии в (прим. Азиатско-Тихоокеанском) регионе, может столкнуться с проблемами», — пришли к выводу журналисты.

Напомним, ранее президент России утверждал, что «Циркон» способен развивать скорость до девяти Махов (11 016 км/ч). Ракета, по словам главы государства, может уничтожать как морские, так и наземные цели.