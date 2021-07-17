США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия

Как пишет автор, в США уже увеличили финансирование разработки гиперзвукового оружия. Это было сделано из-за «возросшего потенциала» России и Китая.

Отмечается также, что Москва и Пекин делают ставку на гиперзвук с акцентом на ядерном оружии. А вот США ставят на тактическое применение снарядов. «У США нет систем, которые могли бы подвергать (Китай и Россию) опасности в должной степени, а у нас нет защиты от (их) систем», — пришёл к выводу американский автор.