США признали критическое отставание от России по ледокольному флоту

Генерал Грегори Гийо подтвердил, что у США есть только один действующий тяжелый ледокол, в то время как у России — около 40. «Мы находимся в критическом меньшинстве», — сказал он. Гийо добавил, что даже с учетом заказанных кораблей ледокольный флот США все равно будет значительно меньше российского.

Этот вопрос также вызвал обеспокоенность в Канаде. Канадский генерал Блез Фроули заявил, что «теряет сон» из-за действий России в Арктике. Он отметил, что у США и Канады всего пять ледоколов, и они планируют построить еще пять совместно.

Разница в возможностях ледоколов вызывает серьезную озабоченность у экспертов по безопасности. Ледоколы необходимы для поддержания присутствия в Арктике, которое становится все более важным по мере таяния морского льда из-за изменения климата. В Арктике также находятся стратегические ресурсы и морские пути.