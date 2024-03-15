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Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 12:01
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США признали критическое отставание от России по ледокольному флоту

Что они будут предпринимать
По словам главы Североамериканского командования (NORTHCOM), Соединенные Штаты критически отстают от России по количеству тяжелых ледоколов, пишет Лента.ру.

Генерал Грегори Гийо подтвердил, что у США есть только один действующий тяжелый ледокол, в то время как у России — около 40. «Мы находимся в критическом меньшинстве», — сказал он. Гийо добавил, что даже с учетом заказанных кораблей ледокольный флот США все равно будет значительно меньше российского.

Этот вопрос также вызвал обеспокоенность в Канаде. Канадский генерал Блез Фроули заявил, что «теряет сон» из-за действий России в Арктике. Он отметил, что у США и Канады всего пять ледоколов, и они планируют построить еще пять совместно.

Разница в возможностях ледоколов вызывает серьезную озабоченность у экспертов по безопасности. Ледоколы необходимы для поддержания присутствия в Арктике, которое становится все более важным по мере таяния морского льда из-за изменения климата. В Арктике также находятся стратегические ресурсы и морские пути.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#Россия
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#мнение