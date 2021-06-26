США признали НЛО проблемой для национальной безопасности

Из доклада следует, что всего в США за период с 2004 по 2021 год было зафиксировано 144 НЛО. Их не только видели люди — 80 объектов были обнаружены с помощью датчиков и приборов.

В США заявили, что неопознанные воздушные явления могут представлять угрозу для национальной безопасности, если являются платформами сбора информации иностранных противников или образцами прорывных технологий потенциального врага.

Авторы доклада предполагают, что такие технологии могли создать в Китае, России или других странах и неправительственных организациях. Пока у США нет доказательств, что какое-либо НЛО является объектом иностранного государства.

В докладе также указали, что о «необычных лётных характеристиках» объектов сообщалось лишь в незначительном числе случаев. Это вполне могло быть ошибками датчиков или искажениями восприятия военных.