США признали опасность российского космического оружия для своих спутников

Генерал отметил, что космос стал областью ведения боевых действий, как и воздух, земля и море. А возможности России в космическом пространстве вызывают опасения в военных кругах США. Джон Реймонд заявил, что российское оружие способно разрушить американские спутники с земли или из космоса, а также в киберпространстве.

Генерал рассказал о таких методах повлиять на спутники, как помехи, «ослепляющие» космические аппараты лазеры, ракеты, способные взорвать аппарат на орбите.

По словам Реймонда, у Китая тоже может быть такое оружие. Он также отметил, что целью Космических сил США является сдерживание. Сейчас Космические силы США отслеживают около 30 тысяч объектов в космосе.