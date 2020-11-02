В США признали российскую противотанковую пушку мощным оружием

Перевод материала предоставила «Лента.ру». Журналисты отметили, что «Спрут-СД» может стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, например Т-90. Всё благодаря 125-миллиметровой главной пушке.

Также «Спрут-СД» может без проблем передвигаться по бездорожью благодаря гидропневматической подвеске. Она же и обеспечивает частичную компенсацию отдачи при стрельбе оружия.

Отмечается, что «Спрут-СД» имеет небольшую массу, чтобы его можно было транспортировать по воздуху. Также самоходная пушка может преодолевать вплавь водные преграды. Ранее с ней сравнили новые лёгкие танки США. Они уступили «Спруту-СД» в боевой мощи и мобильности.