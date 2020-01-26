США признали Россию примером для других стран в военной сфере

Совет предназначался для стран, ограниченных в военных ресурсах. Признавая Россию примером в военной сфере, представитель руководства США упомянул размещение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400 в Крыму. Также командующий похвалил соединённые в единую систему береговые радиолокационные станции, противокорабельные ракеты и «умные» мины.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнёрам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваше побережье, тогда подумайте о том, что делают русские, и обзаведитесь аналогичными системами», — заявил собеседник.