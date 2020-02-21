США признали сокращение военных подводных сил

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на The National Interest. Авторы материала считают, что тенденция по сокращению угрожает господству военно-морских сил (ВМС) США в Мировом океане. Уже сейчас наблюдается дефицит субмарин, а дальше ситуация может только ухудшаться.

Издание указывает, что вместо закупки двух подлодок класса «Вирджиния», Белый дом приобрёл только одну. Администрация президента надеется в 2021 году купить атомную субмарину типа «Колумбия», два эсминца класса «Арли Берк», фрегат с управляемым ракетным вооружением, универсальный десантный корабль и два спасательных судна. При этом Белый дом намерен потратить $20 млрд. Однако лишь одна «Колумбия» стоит $14 млрд.

В The National Interest также написали, что из 56 ударных субмарин и носителей крылатых ракет к 2028 году могут остаться лишь 42 судна.