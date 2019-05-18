США признали своё решение по внесению Huawei в чёрный список неразумным

Несколько дней назад Министерство торговли внесло Huawei Technologies и 70 связанных с ней компаний в «чёрный список». Из-за этого китайцы больше не смогут сотрудничать с американскими компаниями без специальной лицензии от властей США.

Теперь США решили смягчить условия «приговора» и обсуждают возможность введения временной генеральной лицензии для всех существующих американских клиентов Huawei, чтобы предотвратить сбои сетей и оборудования. Так лицензию могут получить интернет-провайдеры в Вайоминге и восточном Орегоне, работающие на китайском оборудовании.

По всему видимому, власти США приняли первоначальное решение слишком поспешно и не учли ущерб, которое оно принесёт американцам.