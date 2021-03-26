Наука и технологии
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США признались, что неизвестные дроны наблюдали за их эсминцами
Дроны не смогли идентифицировать
В США рассказали, что летом 2019 года несколько ракетных эсминцев Военно-морских сил (ВМС) страны оказались под наблюдением неизвестных дронов. Американское командование так и не смогло идентифицировать эти беспилотные летательные аппараты.
Эсминцы тогда находились в плаванье у берегов Южной Калифорнии. Команда судна Kidd первой обнаружила два «таинственных» беспилотника, пишет «Российская газета».
Эти дроны наблюдали и за ракетными эсминцами Rafael Peralta и Finn. Всего беспилотники появлялись несколько раз — 19 и 25 июля.
Сообщается, что американцы не смогли идентифицировать дроны как гражданские модели. В качестве подозреваемых тогда был круизный лайнер, находившийся поблизости. Но беспилотники на его борту не соответствовали описанию таинственных аппаратов.