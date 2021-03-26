США признались, что неизвестные дроны наблюдали за их эсминцами

Эсминцы тогда находились в плаванье у берегов Южной Калифорнии. Команда судна Kidd первой обнаружила два «таинственных» беспилотника, пишет «Российская газета».

Эти дроны наблюдали и за ракетными эсминцами Rafael Peralta и Finn. Всего беспилотники появлялись несколько раз — 19 и 25 июля.

Сообщается, что американцы не смогли идентифицировать дроны как гражданские модели. В качестве подозреваемых тогда был круизный лайнер, находившийся поблизости. Но беспилотники на его борту не соответствовали описанию таинственных аппаратов.