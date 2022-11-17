США признало выращенное в лаборатории мясо безопасным для употребления

Хотя технически это не "процесс одобрения", оценка FDA равносильна "зеленому свету" для технологии и метода производства компании, которая использует небольшое количество куриных клеток + среду роста для выращивания больших количеств мяса, за вычетом забоя.

"На данный момент у нас нет вопросов относительно заключения UPSIDE о том, что продукты, состоящие или содержащие материал из культивированных куриных клеток... так же безопасны, как и сопоставимые продукты, произведенные другими методами", - пишет FDA в своем письме компании.

Культивированное мясо уже много лет рекламируется как потенциальное решение для устранения множества экологических недостатков стандартного мяса животного происхождения.