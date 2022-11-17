США признало выращенное в лаборатории мясо безопасным для употребления

США признало выращенное в лаборатории мясо безопасным для употребленияТак и до жуков вместо стейков недалеко
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило о том, что оно впервые в истории одобрила продукцию компании, производящей мясо в лаборатории. Управление не нашло причин сомневаться в безопасности продукции компании UPSIDE Foods.
Хотя технически это не "процесс одобрения", оценка FDA равносильна "зеленому свету" для технологии и метода производства компании, которая использует небольшое количество куриных клеток + среду роста для выращивания больших количеств мяса, за вычетом забоя.
"На данный момент у нас нет вопросов относительно заключения UPSIDE о том, что продукты, состоящие или содержащие материал из культивированных куриных клеток... так же безопасны, как и сопоставимые продукты, произведенные другими методами", - пишет FDA в своем письме компании.
Культивированное мясо уже много лет рекламируется как потенциальное решение для устранения множества экологических недостатков стандартного мяса животного происхождения.