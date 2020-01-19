США продемонстрировали первый полёт новейшего боевого беспилотника

Проект беспилотников в США назвали Gremlins («Гремлины»). Его поддерживает само министерство обороны. СМИ пишут, что один из пяти разрабатываемых аппаратов разбился, но остальные находятся в рабочем состоянии.

Полёт одного из целых X-61A можно посмотреть на этом видео: