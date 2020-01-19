Наука и технологии
Сегодня 13:30
США продемонстрировали первый полёт новейшего боевого беспилотника
Одного из «Гремлинов»
В ноябре прошлого года военные США провели лётные испытания многоцелевых беспилотников X-61A компании Dynetics. Видео испытаний компания смогла опубликовать только сейчас. На нём показан полёт аппарата, который длился 1 час и 41 минуту.
Проект беспилотников в США назвали Gremlins («Гремлины»). Его поддерживает само министерство обороны. СМИ пишут, что один из пяти разрабатываемых аппаратов разбился, но остальные находятся в рабочем состоянии.
Полёт одного из целых X-61A можно посмотреть на этом видео:
Беспилотник выпустили с транспортного самолёта C-130 Hercules, и он провёл в воздухе более полутора часов, совершая манёвры.
Данные аппараты должны, по задумке, работать группой, так называемым роем. В бою их будут выпускать с самолёта-носителя вне зоны действия ПВО противника. После выполнения миссии беспилотники будут отлавливать в воздухе и возвращать на транспортник. Сообщается, что X-61A может достигать скорости 0,8 Маха.