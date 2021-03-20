Наука и технологии
Сегодня в 13:56
США продемонстрировали точность своего оружия
На фото
США на фотографиях продемонстрировали точность своего оружия. Речь о различных высокоточных боеприпасах.
В кадр попали финальные моменты попадания боеприпасов в разные цели: и в бронемашины, и в наземые объекты. Все снимки были сделаны на различных испытаниях. В частности, на фотографии попали крылатые, противокорабельные, противотанковые и противорадиолокационные ракеты, барражирующие боеприпасы, бомбы и пр. Снимки приводит «Военное обозрение»:
Целиком подборку можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, недавно Ростех сообщил, что повысил точность стрельбы российских гаубиц до рекордного показателя в 96%. Этого позволили добиться управляемые снаряды и новые системы управления. До этого максимальной считалась точность стрельбы артсистем США с управляемым снарядом калибра 155 миллиметров M982 Excalibur — 92%.