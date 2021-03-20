США продемонстрировали точность своего оружия

В кадр попали финальные моменты попадания боеприпасов в разные цели: и в бронемашины, и в наземые объекты. Все снимки были сделаны на различных испытаниях. В частности, на фотографии попали крылатые, противокорабельные, противотанковые и противорадиолокационные ракеты, барражирующие боеприпасы, бомбы и пр. Снимки приводит «Военное обозрение»: