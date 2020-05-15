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США продлили временную лицензию для Huawei, несмотря на санкции до 2021 года
Временная лицензия даёт некоторые послабления
На днях стало известно, что американцы решили не отменять санкции против Huawei до 2021 года. Это значит, что компания не сможет вести бизнес с американскими партнёрами. Однако сегодня США продлили временную лицензию для Huawei, несмотря на санкции до 2021 года.
Эта лицензия обеспечивает послабления в ограничениях. С её помощью американские компании смогут производить определённые сделки с Huawei ещё в течение 90 дней.
Однако одновременно с этим администрация президента США разворачивает борьбу с поставками полупроводников для Huawei от мировых производителей чипов. И это, конечно, вряд ли хорошо скажется на отношениях Америки с Китаем. Согласно новым поправкам США, иностранные компании, которые применяют американское оборудование для производства чипов, будут обязаны получить разрешение от американцев, прежде чем поставлять продукцию Huawei.