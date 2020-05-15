США продлили временную лицензию для Huawei, несмотря на санкции до 2021 года

Эта лицензия обеспечивает послабления в ограничениях. С её помощью американские компании смогут производить определённые сделки с Huawei ещё в течение 90 дней.

Однако одновременно с этим администрация президента США разворачивает борьбу с поставками полупроводников для Huawei от мировых производителей чипов. И это, конечно, вряд ли хорошо скажется на отношениях Америки с Китаем. Согласно новым поправкам США, иностранные компании, которые применяют американское оборудование для производства чипов, будут обязаны получить разрешение от американцев, прежде чем поставлять продукцию Huawei.