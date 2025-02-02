Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2025, 00:45
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США продлят время службы ядерных баллистических ракет Trident II

ВМС США выделяют Lockheed Martin $ 383 млн на модернизацию ракет
ВМС США заключили контракт с Lockheed Martin на сумму 383 миллиона долларов на модернизацию ракет Trident II D5, ключевой части морской ядерной обороны страны, пишут СМИ. Усовершенствованная ракета, получившая название Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2), будет использоваться на новых подводных лодках класса COLUMBIA.
США продлят время службы ядерных баллистических ракет Trident II
© Ferra

Джерри Мамрол, представитель Lockheed Martin, подчеркнул важность этой модернизации, которая также учитывает интересы Великобритании в рамках соглашения о продаже ракет Polaris. Trident II D5 является одной из самых современных баллистических ракет и в настоящее время используется на американских подводных лодках класса OHIO и британских подводных лодках класса VANGUARD, пишут СМИ.

Для поддержки программы D5LE2 компания Lockheed Martin строит предприятие в штате Флорида, которое должно быть открыто к 2027 году.

Источник:Defence-industry.eu
Автор:Максим Многословный
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