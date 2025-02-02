США продлят время службы ядерных баллистических ракет Trident II

Опубликовано 02 февраля 2025, 00:451 мин.
США продлят время службы ядерных баллистических ракет Trident IIВМС США выделяют Lockheed Martin $ 383 млн на модернизацию ракет
ВМС США заключили контракт с Lockheed Martin на сумму 383 миллиона долларов на модернизацию ракет Trident II D5, ключевой части морской ядерной обороны страны, пишут СМИ. Усовершенствованная ракета, получившая название Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2), будет использоваться на новых подводных лодках класса COLUMBIA.
Джерри Мамрол, представитель Lockheed Martin, подчеркнул важность этой модернизации, которая также учитывает интересы Великобритании в рамках соглашения о продаже ракет Polaris. Trident II D5 является одной из самых современных баллистических ракет и в настоящее время используется на американских подводных лодках класса OHIO и британских подводных лодках класса VANGUARD, пишут СМИ.
Для поддержки программы D5LE2 компания Lockheed Martin строит предприятие в штате Флорида, которое должно быть открыто к 2027 году.