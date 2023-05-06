США продолжают готовить Тайвань к возможному нападению Китая

Оружие и вспомогательное оборудование будут взяты из существующих запасов США, хотя конкретные детали пакета пока не разглашаются. Этот шаг следует за положением оборонного бюджета США на 2023 финансовый год, которое позволяет президенту выделить Тайваню до 1 млрд долларов в качестве военной помощи по своему усмотрению.

Хотя в прошлом эта процедура не использовалась для передачи оружия Тайваню, она применялась для ускорения поставок оружия Украине.

Решение о предоставлении дополнительной военной помощи Тайваню принято на фоне растущей напряженности в их отношениях с Китаем.

Этот шаг, вероятно, привлечет внимание Китая, который считает Тайвань частью своей территории и неоднократно высказывался против любой иностранной военной поддержки острова.