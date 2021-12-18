США профинансируют появление малых реакторов на территории Украины

Грант будет предоставлен Украинскому Научно-Технологическому Центру (УНТЦ). Специалисты изучат, соответствует ли проект NuScale стандартам Международного агентства по атомной энергии, украинским нормативным актам и другим документам. Также будут найдены пробелы, которые могут помешать развёртыванию NuScale SMR на территории Украины.

Речь идёт о силовом модуле реактора NuScale мощностью 50 МВт. Эта версия уже имеет стандартное одобрение Комиссии по ядерному регулированию США, однако компания собирается повторно подать заявку на версию мощностью 77 МВт. Модули должны будут разворачивать в количестве четырёх, шести и двенадцати штук.