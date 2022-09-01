США просили Британское шпионское агентство помешать The Guardian опубликовать откровения Сноудена

Сэр Иэн Лоббан, глава Штаб-квартиры правительственной связи (GCHQ), как сообщается, был вызван с этой просьбой рано утром 6 июня 2013 года, но он отверг это предложение.

Поздний ночной звонок и отказ британцев закрыть публикацию утечек стал первым из нескольких эпизодов, когда дело Сноудена вызвало раскол в разведывательном альянсе "Пять глаз", куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, о чем рассказывается в новой книге "Секретная история "Пяти глаз"" Ричарда Кербаджа.

По его словам, Лоббан осознавал важность особых отношений между спецслужбами США и Великобритании, но "предложение убедить газету напечатать статью в интересах АНБ показалось ему слишком далеким шагом".

В новой книге Кербадж сообщает, что отношения между разведкой США и Великобритании стали еще более напряженными, когда глава АНБ генерал Кит Александер не сообщил Лоббану, что американцы определили Сноудена, как источник материалов, в результате чего британское ведомство было вынуждено провести расследование в своих собственных рядах в поисках утечки. GCHQ узнала о личности Сноудена только после того, как он дал интервью Guardian.

Среди материалов, утечку которых допустил Сноуден, были также секретные документы канадской, австралийской и новозеландской разведывательных служб - других членов "Пяти глаз". Все они обменивались информацией с АНБ через общую базу данных. Их смущение усилилось после того, как стало известно, что они шпионили за союзниками и партнерами по G20.

Согласно книге, союзники по "Пяти глазам" были возмущены тем, что такой подрядчик, как Сноуден, работающий администратором компьютерных систем, смог получить доступ к их секретам.