США против "Лаборатории Касперского" хотят ввести "меры". Возможно, санкции

Характер рассматриваемых мер не уточняется, но источники предполагают, что они могут послужить основой для аналогичных действий против контролируемых Китаем технологий, таких как TikTok.

В своем заявлении представитель департамента сказал, что он намерен "использовать все свои полномочия для защиты частной жизни американцев". Представитель добавил, что департамент работает с Конгрессом, "чтобы адаптироваться к меняющимся рискам".

“Лаборатория Касперского" ранее уже становилась объектом нападок со стороны правительства США, которое выразило обеспокоенность тем, что компания может быть использована Россий для шпионажа. При этом некоторые западные должностные лица опасаются, что введение санкций в отношении “Лаборатории” повысит вероятность кибератак со стороны Москвы.