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США против России: чья армия сильнее на рубеже 2021-2022 гг.?Выяснили на YouTube-канале Global Analysis
На канале Global Analysis сравнили численность войск и количество единиц военной техники у РФ и Соединённых Штатов.
Автор канала сопоставил все составляющие военной мощи России и США. Среди параметров, по которым сравнивались государства, - объём оборонного бюджета, количество военнослужащих, число единиц танков и другой техники.
- Военный бюджет. У США он составляет 740,5 миллиардов долларов, у России - 48 миллиардов долларов.
- Действующие военнослужащие. В США - 1,4 миллиона человек, в РФ - 1 013 000 человек.
- Военный резерв. Здесь Россия обходит США: 2 миллиона человек против 845 тысяч.
- Боевые танки. У Америки их 9 732 единицы, у России - 21 921 единица.
- Бронетехника. Штаты владеют 48 409 единицами техники, РФ - 51 452 единицами.
- Бронетранспортёры. У РФ - 9 931 единица, у США - 19 896 единиц.
- Бронированные автомобили. У США их 73 632 единицы, у России - 27 672 единицы.
- MRAP. США обладают 10 862 единицами подобной техники, РФ - 10 209 единицами.
- Реактивные установки. Россия обладает большим числом единиц такой техники: 11 963 единицами против 1 681 единицы у США.
- Артиллерия. В этом смысле тоже лидирует РФ: 4 032 единицы техники против 2 840 единиц.
- Авиатехника. В этом плане США превосходит Россию: 13 872 единицы против 4 206 единиц.
- Истребители. Их число у РФ составляет 946 единиц, у США - 2 689 единиц.
- Штурмовики. У Америки их 3 109 единиц, у России - 1 496 единиц.
- Учебно-тренировочные самолёты. У РФ их количество составляет 516 единиц, у Штатов - 3 761 единица.
- Вертолёты. По этому параметру также победителем оказывается Америка с 5 561 единицами техники (у России - 1 567 единиц).
- Боевые вертолёты. У России их 649 единиц, у США - 1 193 единицы.
- Пассажирские самолёты. Америка имеет 1 271 единицу таких моделей, Россия - 471 единицу.
- Самолёты АВАКС. США обладают 56 единицами подобной техники, Россия - 41 единицей.
- Самолёты с системами радиоэлектронной борьбы. У РФ их 7 единиц, у США - 19 единиц.
- Самолёты-заправщики. У США их 490 единиц, у России - 19 единиц.
- Стратегические бомбардировщики. У обеих стран почти одинаковое число этой техники: 138 единиц у США и 135 единиц у РФ.
- Бомбардировщики-«невидимки». Их у России нет совсем, а у США - 20 единиц.
- Морской флот. У Америки 529 единиц кораблей, у России - 621 единица.
- Авианосцы. У США их 11 единиц, у России - 1 единица.
- Вертолётоносцы. У РФ их нет вообще, у США - 10 единиц.
- Миноносцы. РФ обладает 18 единицами подобной техники, а Америка - 92 единицами.
- Фрегаты. У РФ их 13 единиц, у США - 25 единиц.
- Корветы. У России 85 единиц, у Штатов - 21 единица.
- Субмарины. Америка имеет 71 единицу такой техники, Россия - 64 единицы.
- Ядерное оружие. У США 4 018 единиц оружия, у России - 6 500 единиц.
Как видим, по большинству пунктов США имеет превосходство над Россией. В то же время у РФ больше ядерного оружия, некоторых видов кораблей, артиллерии, реактивных установок, бронетехники, танков, а также больше военнослужащих-резервистов.
Источник: Global Analysis