США против России: чья армия сильнее на рубеже 2021-2022 гг.?

Авиатехника. В этом плане США превосходит Россию: 13 872 единицы против 4 206 единиц.

Истребители. Их число у РФ составляет 946 единиц, у США - 2 689 единиц.

Штурмовики. У Америки их 3 109 единиц, у России - 1 496 единиц.

Учебно-тренировочные самолёты. У РФ их количество составляет 516 единиц, у Штатов - 3 761 единица.

Вертолёты. По этому параметру также победителем оказывается Америка с 5 561 единицами техники (у России - 1 567 единиц).

Боевые вертолёты. У России их 649 единиц, у США - 1 193 единицы.

Пассажирские самолёты. Америка имеет 1 271 единицу таких моделей, Россия - 471 единицу.

Самолёты АВАКС. США обладают 56 единицами подобной техники, Россия - 41 единицей.

Самолёты с системами радиоэлектронной борьбы. У РФ их 7 единиц, у США - 19 единиц.

Самолёты-заправщики. У США их 490 единиц, у России - 19 единиц.

Стратегические бомбардировщики. У обеих стран почти одинаковое число этой техники: 138 единиц у США и 135 единиц у РФ.

Бомбардировщики-«невидимки». Их у России нет совсем, а у США - 20 единиц.

Морской флот. У Америки 529 единиц кораблей, у России - 621 единица.

Авианосцы. У США их 11 единиц, у России - 1 единица.

Вертолётоносцы. У РФ их нет вообще, у США - 10 единиц.

Миноносцы. РФ обладает 18 единицами подобной техники, а Америка - 92 единицами.

Фрегаты. У РФ их 13 единиц, у США - 25 единиц.

Корветы. У России 85 единиц, у Штатов - 21 единица.

Субмарины. Америка имеет 71 единицу такой техники, Россия - 64 единицы.

Ядерное оружие. У США 4 018 единиц оружия, у России - 6 500 единиц.

Как видим, по большинству пунктов США имеет превосходство над Россией. В то же время у РФ больше ядерного оружия, некоторых видов кораблей, артиллерии, реактивных установок, бронетехники, танков, а также больше военнослужащих-резервистов.