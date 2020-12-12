Наука и технологии
Сегодня 16:16
США провалили испытания по отлову дронов-«гремлинов»
Их пытались поймать манипулятором самолёта C-130
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) провело испытания по отлову дронов X-61A, которые создают в рамках проекта Gremlins («Гремлины»). Тесты прошли неудачно.
Аппараты хотели поймать прямо в воздухе, но этого сделать так и не удалось. Отлов пытались произвести с помощью манипулятора на транспортном самолёте C-130. В целом, беспилотники провели в воздухе более двух часов. Специалисты проверили, могут ли они объединяться в группы и решать совместные задачи. В конце испытаний дроны выполнили посадку с помощью парашютной системы.
«N+1» напоминает, что по проекту Gremlins необходимо создать небольшие беспилотники, способные работать в группе. Дроны будут запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer и с транспортных самолётов C-130 Hercules/Super Hercules.