США провалили испытания по отлову дронов-«гремлинов»

Аппараты хотели поймать прямо в воздухе, но этого сделать так и не удалось. Отлов пытались произвести с помощью манипулятора на транспортном самолёте C-130. В целом, беспилотники провели в воздухе более двух часов. Специалисты проверили, могут ли они объединяться в группы и решать совместные задачи. В конце испытаний дроны выполнили посадку с помощью парашютной системы.

«N+1» напоминает, что по проекту Gremlins необходимо создать небольшие беспилотники, способные работать в группе. Дроны будут запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer и с транспортных самолётов C-130 Hercules/Super Hercules.