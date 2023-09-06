США проведут «демонстрацию готовности ядерных сил» силами МБР Minuteman III

США проведут «демонстрацию готовности ядерных сил» силами МБР Minuteman IIIРоссию предупредили
В ночь со вторника на среду (для России с 9 до 15 часов уже сегодня) США планируют провести плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, чьи слова приводят РИА Новости.
Запуск ракеты будет произведен с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и призван продемонстрировать «готовность ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания», – сообщил представитель ведомства во время брифинга. Райдер подчеркнул, что данное испытание является обычной частью давних планов и было запланировано еще несколько лет назад. США также заблаговременно уведомили об этом Москву в рамках двусторонних соглашений между США и Россией, касающихся подобных испытаний.