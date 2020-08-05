США провели испытание ракеты в качестве «предупреждения для России»

Ракету без запустили с базы Ванденберг в Калифорнии 4 августа, пишет «Лента.ру». Снаряд полетел в сторону Тихого океана. Сообщается, что три ракетные учебные головные части прошли более 6,5 тысячи километров и поразили мишени, которые были расположены в районе атолла Кваджалейн. Пуском ракеты управляли с командного пункта на самолёте E-6B Mercury, оснащённом системой Airborne Launch Control System (ALCS).

Американские СМИ написали, что испытание «выглядит как предупреждение для России». «В основе концепции ядерного сдерживания лежит уверенность в том, что ни один из противников не чувствует себя уверенным в том, что он может нанести ядерный удар и избежать ответного удара», — напомнили журналисты.