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США провели испытание ракеты в качестве «предупреждения для России»
МБР запустили в сторону Тихого океана
Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III в качестве «предупреждения для России».
Ракету без запустили с базы Ванденберг в Калифорнии 4 августа, пишет «Лента.ру». Снаряд полетел в сторону Тихого океана. Сообщается, что три ракетные учебные головные части прошли более 6,5 тысячи километров и поразили мишени, которые были расположены в районе атолла Кваджалейн. Пуском ракеты управляли с командного пункта на самолёте E-6B Mercury, оснащённом системой Airborne Launch Control System (ALCS).
Американские СМИ написали, что испытание «выглядит как предупреждение для России». «В основе концепции ядерного сдерживания лежит уверенность в том, что ни один из противников не чувствует себя уверенным в том, что он может нанести ядерный удар и избежать ответного удара», — напомнили журналисты.