США провели испытания на ядерном полигоне

Испытания включали в себя химический взрыв, направленный на расширение возможностей США по обнаружению ядерных взрывов малой мощности по всему миру.

Для эксперимента, проводившегося «в поддержку усилий США по нераспространению ядерного оружия», направленных на снижение глобальных ядерных угроз, были использованы высокомощные химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

ДВЗЯИ, подписанный в 1996 году, не был ратифицирован некоторыми странами, включая США, в отличие от России, которая ратифицировала его в 2000 году. Однако страны, обладающие ядерным оружием, добровольно обязались воздерживаться от проведения подобных испытаний.