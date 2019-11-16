США провели испытания российского танка

Боевой машиной управляли военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf. Кадры испытаний опубликовали в Twitter. В ходе тренировок военные оценили ходовые качества Т-80У и произвели из него несколько выстрелов.

Напомним, Т-80У — основной танк семейства Т-80. Весит он 46 тонн и оборудован комплексом управляемого ракетного вооружения «Рефлекс-М», а также комплексом управления оружием «Иртыш». Боевую машину эксплуатируют Россия, Южная Корея (в распоряжении страны на 2017 год находилось 80 единиц) и Кипр. На вооружение её впервые отправили в 1985 году.

СМИ не в первый раз сообщают о тестировании американскими военными танков Т-80У. В августе этого года танкисты из США тоже ездили к южнокорейским коллегам для испытаний.