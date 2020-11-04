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США провели хакерские атаки на Россию, чтобы предотвратить вмешательство в выборы
После этого «было тихо»
Телеканал NBC сообщил, что США провели превентивные хакерские атаки на Россию и Иран, чтобы предотвратить возможное вмешательство в выборы.
Как пишет «РИА Новости», подразделения США, связанные с киберпространством, провели наступательную операцию против российских и иранских киберструктур. Это было совершено, чтобы сделать их неактивными во время американских выборов.
Источники заявили, что после атак в киберпространстве «было очень тихо». Также глава Министерства внутренней безопасности США говорил, что в день голосования не было зафиксировано попыток взлома.
Напомним, ранее Россию обвиняли во вмешательстве в предыдущие выборы США. Целью якобы было нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон и способствовать победе Дональда Трампа. Россия, в том числе президент Путин, эти обвинения отвергает.