США раскрыли главные рынки сбыта российского истребителя Су-57

Согласно информации журналистов, Россия может продать боевые самолёты Мьянме, Алжиру, Турции, Китаю и Индии. Эксперты считают, что Нейпьидо, например, Су-57 мог бы быть полезен для борьбы с повстанцами. Алжир же может купить истребитель просто потому, что в принципе интересуется российским оружием. Турция — из-за американских санкций.

Китай мог бы купить Су-57 для обучения и доступа к некоторым технологиях. То же самое касается Индии: вероятно страна хочет создать собственный истребитель пятого поколения, но ищет пример.

Стоит отметить, что пока Россия не заключила ни одного контракта на зарубежную поставку Су-57.